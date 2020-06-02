Грядущая iOS 14 может стать доступна даже для iPhone, вышедших 5 лет назад

Так, по данным онлайн-ресурса, iOS 14 будет предлагаться в том числе и владельцам iPhone 6s, iPhone 6S Plus и оригинального iPhone SE — таким образом, компания позволит смартфонам, чьи продажи начались в 2015-2016 годах, “прикоснуться” к самой актуальной в 2020 и в первой половине 2021 года версии iOS.

Напомним, что, вероятнее всего, iOS 14 будет анонсирована уже в самое ближайшее время — в рамках онлайн-конференции для разработчиков WWDC 2020 22 июня. Полноценный же релиз операционной системы ожидается осенью текущего года, примерно одновременно с началом продаж нового поколения iPhone 12.