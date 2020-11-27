Грядущий смартфон Huawei P50 может получить камеру с жидкостными линзами

Издание MyDrivers сообщило, что такие камеры будут запущены в массовое производство уже в 2021 году. Предполагается, что жидкостными линзами оснастят телеобъективы. Отмечается, что идея оснастить смартфон камерой с жидкостными линзами возникла у компании в 2019 году. Так, Huawei еще в декабре прошлого года подала заявку на оформление патента.

У подобной линзы есть ряд преимуществ, в числе которых скорость фокусировки, а также ее точность, которая, как отмечается, достигает практически 100%. Причем если в обычных объективах зум и фокус настраиваются путем регулирования расстояния между двумя линзами, то жидкостные линзы способны трансформироваться.