Грядёт дефицит: в России заканчиваются запасы дорогих наушников

Так, поставщики электроники рассказали, что отказ ряда производителей премиальных наушников (Sennheiser, Marshall, Sony) привозить свои модели в Россию привели к тому, что у продавцов техники осталось не так много запасов. Хватить их должно ориентировочно до конца III квартала.

При этом крупные маркетплейсы уверяют, что они не наблюдают нехватки товаров из-за новых возможностей импорта.

Наши коллеги из Коммерсанта решили проверить, насколько реально купить премиальные наушники на крупнейших площадках. По итогу им не удалось найти в продаже наушники топ-сегмента на сайтах ведущих ритейлеров.

Стоит отметить, что нишу Sennheiser и Marshall уже пытаются занять китайские бренды. К таковым, например, относится компания Edifier.