Грязную воду научились очищать при помощи металлического порошка и света

Сообщается, что свежее открытие может помочь около 30% населения мира — той самой части, которая не имеет доступа к безопасной питьевой воде.

«Болезни, передающиеся через воду, ежегодно приводят к 2 млн смертей, в основном среди детей младше 5 лет«, — рассказал Тонг Ву, один из авторов исследования. По его словам, исследователи надеются изменить ситуацию при помощи своего открытия.

Стоит отметить, что традиционные методы обработки воды включают использование химикатов, которые могут образовывать токсичные продукты, и ультрафиолетовый свет, который требует достаточно долгого времени для дезинфекции и источника электричества.

Новый дезинфицирующий порошок, созданный в Стэнфорде, безопасен и работает, поглощая UV- и видимый свет от Солнца.

Учёные заявили, что их порошок состоит из наночастиц оксида алюминия, сульфида молибдена, меди и оксида железа. При этом они использовали лишь крошечное количество этих материалов.

Работает технология так: под действием солнечных лучей порошок начинает работать как полупроводник, отбрасывая электроны, которые в свою очередь взаимодействуют с водой, генерируя перекись водорода и гидроксильные радикалы. Эти вещества очень быстро убивают бактерии, разрушая их клеточные мембраны.