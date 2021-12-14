Грязный воздух начали использовать для производства одежды

Об этом сообщается в издании Dezeen. Согласно опубликованным данным, в компании начали красить одежду краской, основанной на выбросах углекислого газа. Последние были собраны в воде с помощью водорослей.

Известно, что работники компании сперва термически обрабатывают биомассу из водорослей спирулина, которые располагаются в теплых пресноводных водоемах. Впоследствии, под воздействием высоких температур, растения трансформируются в черный порошок. Причем такой цвет обусловлен углеводом, который поглотили водоросли в процессе жизнедеятельности. Далее полученный порошок мешают с акриловым связующим на водной основе, а затем получают чернила, которыми и окрашивают футболки, выполненные из органических материалов.