Грязный воздух начали использовать для производства одежды

Наука и технологии
Сегодня в 10:06
1 мин.
Грязный воздух начали использовать для производства одеждыС их помощью окрашивают вещи
Бренд Vollebak нашел применение грязному воздуху в неожиданной сфере. Так, его начали использовать для производства одежды.
Об этом сообщается в издании Dezeen. Согласно опубликованным данным, в компании начали красить одежду краской, основанной на выбросах углекислого газа. Последние были собраны в воде с помощью водорослей.
Известно, что работники компании сперва термически обрабатывают биомассу из водорослей спирулина, которые располагаются в теплых пресноводных водоемах. Впоследствии, под воздействием высоких температур, растения трансформируются в черный порошок. Причем такой цвет обусловлен углеводом, который поглотили водоросли в процессе жизнедеятельности. Далее полученный порошок мешают с акриловым связующим на водной основе, а затем получают чернила, которыми и окрашивают футболки, выполненные из органических материалов.
Источник: Dezeen