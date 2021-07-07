Грязный воздух назвали причиной болезненной менструации

Отмечается, что дисменорея — болезненные судороги во время менструации из-за сокращения матки — является самым распространенным гинекологическим расстройством. Так, с ним сталкиваются от 16 до 91% девочек и женщин, причем 2-29% имеют настолько серьезные симптомы, что они ограничивают повседневную деятельность.

Ученые из больницы Китайского медицинского университета на Тайване установили, что продолжительное воздействие загрязнителей воздуха, в числе которых оксиды азота и углерода и мелкие частицы, увеличивают риск развития дисменореи. Так, выяснилось, что у женщин и девушек, которые проживали в районах с самым высоким уровнем загрязнителей воздуха, имели на 33% выше риском столкнуться с болезненной менструацией.