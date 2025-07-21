GSMArena признала Xiaomi Smart Band 10 лучшим в серии: яркий экран, точный пульсометр и 10 дней работы

Новый фитнес-браслет получил 1,72-дюймовый AMOLED-дисплей с яркостью до 1500 нит и частотой 60 Гц, что обеспечивает отличную читаемость на солнце. Важным улучшением стало более точное измерение пульса благодаря обновленным датчикам.

Кроме того, устройство предлагает отслеживание сна, уровня кислорода в крови, более 150 спортивных режимов и вибромотор с настройкой откликов.

По данным обзора, браслет способен проработать до 10 дней при активированном Always-on Display и включенных датчиках, что GSMArena отметила как сильную сторону новинки.

Новая керамическая версия выделяется премиальным дизайном, хотя вес увеличился по сравнению с алюминиевой моделью.

К недостаткам отнесли отсутствие GPS-модуля, невозможность отвечать на вызовы, а также не самую точную работу мониторинга сна. Тем не менее, Smart Band 10 был признан оптимальным выбором благодаря яркому экрану, качественной сборке, точному пульсометру и продолжительной автономности.

Напомним, что цена устройства стартует с $69.