Губки для посуды оказались грязнее унитаза

”Доказано, что кухонная губка может быть в 200 тыс. раз грязнее, чем сиденье унитаза. Исследователи обнаружили 362 различных вида бактерий, которые прячутся в кухонных губках и вокруг них”, - приводится в памятке “Роспотребнадзора”.

Кроме того, в 77% анализов губок для мытья посуды выявлялись колиформные бактерии, провоцирующие острые кишечные инфекции, в то время как в 86% содержались дрожжи и плесень, а в 18% - стафилококковые бактерии. Также, с особую опасность представляют кухонные плиты, поскольку в 27% из них была выявлена плесень, тогда как в 14% - колиформные бактерии.