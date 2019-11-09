Наука и технологии
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Губки для посуды оказались грязнее унитаза
Жить стало еще страшнее
Представители “Роспотребнадзора” выявили, что кухонная губка для мытья посуды не такая безобидная, как казалось ранее. Так, она может содержать более 350 видов бактерий, которые могут спровоцировать различные заболевания инфекционной природы.
”Доказано, что кухонная губка может быть в 200 тыс. раз грязнее, чем сиденье унитаза. Исследователи обнаружили 362 различных вида бактерий, которые прячутся в кухонных губках и вокруг них”, - приводится в памятке “Роспотребнадзора”.
Кроме того, в 77% анализов губок для мытья посуды выявлялись колиформные бактерии, провоцирующие острые кишечные инфекции, в то время как в 86% содержались дрожжи и плесень, а в 18% - стафилококковые бактерии. Также, с особую опасность представляют кухонные плиты, поскольку в 27% из них была выявлена плесень, тогда как в 14% - колиформные бактерии.