Гуманоидные роботы научились автономно передвигаться по сложной местности

Ранее роботы могли передвигаться только по ровной поверхности и нуждались в постоянной помощи человека. Новая модель объединяет навигацию и движение в единый процесс, позволяя роботам выбирать оптимальные стратегии перемещения без прямого программирования.

В виртуальных испытаниях роботы разных размеров проходили тропы с пятью типами сложностей. Они ориентировались с помощью визуальных данных, ощущения собственного тела и простого GPS, без детальных инструкций. Роботы смогли обходить высокие препятствия, перепрыгивать через низкие и даже восстанавливать равновесие после спотыкания.