Наука и технологии
Опубликовано 17 сентября 2025, 15:45
1 мин.

Гуманоидные роботы научились автономно передвигаться по сложной местности

С помощью ИИ
Ученые из Университета Мичигана разработали искусственный интеллект (ИИ), который позволяет гуманоидным роботам самостоятельно перемещаться по сложной местности. Новая система LEGO-H обучает роботов видеть препятствия, планировать шаги и изменять скорость и длину шага в зависимости от неровностей на пути.
Гуманоидные роботы научились автономно передвигаться по сложной местности

© Ferra.ru

Ранее роботы могли передвигаться только по ровной поверхности и нуждались в постоянной помощи человека. Новая модель объединяет навигацию и движение в единый процесс, позволяя роботам выбирать оптимальные стратегии перемещения без прямого программирования.

В виртуальных испытаниях роботы разных размеров проходили тропы с пятью типами сложностей. Они ориентировались с помощью визуальных данных, ощущения собственного тела и простого GPS, без детальных инструкций. Роботы смогли обходить высокие препятствия, перепрыгивать через низкие и даже восстанавливать равновесие после спотыкания.

Гуманоидные роботы научились автономно передвигаться по сложной местности

© Lin and Yu, 2025

Специалисты отметили, что успех в симуляции подтверждает возможность безопасного и эффективного автономного передвижения роботов. Следующий шаг — адаптация этих алгоритмов для физических гуманоидов и обучение координированным движениям всего тела для большей устойчивости.