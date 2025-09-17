Гуманоидные роботы научились автономно передвигаться по сложной местности

Гуманоидные роботы научились автономно передвигаться по сложной местностиС помощью ИИ
© Ferra.ru
Ранее роботы могли передвигаться только по ровной поверхности и нуждались в постоянной помощи человека. Новая модель объединяет навигацию и движение в единый процесс, позволяя роботам выбирать оптимальные стратегии перемещения без прямого программирования.
В виртуальных испытаниях роботы разных размеров проходили тропы с пятью типами сложностей. Они ориентировались с помощью визуальных данных, ощущения собственного тела и простого GPS, без детальных инструкций. Роботы смогли обходить высокие препятствия, перепрыгивать через низкие и даже восстанавливать равновесие после спотыкания.
Специалисты отметили, что успех в симуляции подтверждает возможность безопасного и эффективного автономного передвижения роботов. Следующий шаг — адаптация этих алгоритмов для физических гуманоидов и обучение координированным движениям всего тела для большей устойчивости.