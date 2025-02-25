Гуманоидные роботы научились подниматься после падения без помощи людей

Новый алгоритм, получивший название HUMANUP, основан на методе обучения с подкреплением. Он проходит две стадии. На первой система определяет оптимальные траектории движений конечностей, позволяющие роботу подняться. На второй эти движения совершенствуются, чтобы обеспечить плавность и устойчивость независимо от положения робота и типа поверхности.

Технологию протестировали как в симуляциях, так и в реальных условиях. Алгоритм успешно применили на роботе Unitree G1, который смог вставать из двух положений — лежа на спине и лежа на животе. Испытания проводились на различных поверхностях, включая скользкие, мягкие и неровные, такие как трава и снег.