Наука и технологии
Опубликовано 25 февраля 2025, 20:11
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Гуманоидные роботы научились подниматься после падения без помощи людей

Разработан алгоритм
Ученые из Университета Иллинойса в Урбана-Шампейн разработали новый алгоритм машинного обучения, позволяющий роботам-гуманоидам самостоятельно вставать после падения. Это достижение может повысить автономность таких устройств и ускорить их внедрение в реальную жизнь.
Гуманоидные роботы научились подниматься после падения без помощи людей

© Ferra.ru

Гуманоидные роботы становятся все более подвижными. Однако из-за передвижения на двух ногах они могут сталкиваться с препятствиями и падать. В отличие от людей, которые легко встают после падения, роботы зачастую оказываются неспособными сделать это без посторонней помощи.

Гуманоидные роботы научились подниматься после падения без помощи людей

© arXiv

Новый алгоритм, получивший название HUMANUP, основан на методе обучения с подкреплением. Он проходит две стадии. На первой система определяет оптимальные траектории движений конечностей, позволяющие роботу подняться. На второй эти движения совершенствуются, чтобы обеспечить плавность и устойчивость независимо от положения робота и типа поверхности.

Технологию протестировали как в симуляциях, так и в реальных условиях. Алгоритм успешно применили на роботе Unitree G1, который смог вставать из двух положений — лежа на спине и лежа на животе. Испытания проводились на различных поверхностях, включая скользкие, мягкие и неровные, такие как трава и снег.

Гуманоидные роботы научились подниматься после падения без помощи людей

© Xialin He et al

Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
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#роботехника
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