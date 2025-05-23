Гуманоидов Tesla Optimus начнут обучать на видео с людьми

Роботы запрограммированы на обучение по записям камер наблюдения, что позволит им имитировать действия человека и реагировать на естественные инструкции без специальных команд. Ковач отметил успехи команды в обучении роботов таким задачам, как танцы, приготовление пищи и уборка. Илон Маск ранее подчёркивал, что Tesla уделяет особое внимание гуманоидным роботам и автономным транспортным средствам, заявляя, что компания обладает необходимыми инструментами для масштабной разработки интеллектуальных роботов.

Маск намерен выпустить 5000 роботов Optimus до конца 2025 года, подтверждая тем самым стремление Tesla развивать робототехнику.