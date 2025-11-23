Гуманоиды Figure 02 начали выходить из строя на заводе BMW после сборки 30 000 авто

В ходе испытаний роботы собрали более 30 000 автомобилей BMW X3 и загрузили более 90 000 деталей из листового металла. В итоге гуманоиды получили механические повреждения, в том числе царапины, деформации и частичную потерю функциональности манипуляторов — у них начали отваливаться руки. Примечательно, что предплечья роботов были особенно подвержены повреждениям, что Figure AI объясняет конструктивными недостатками текущей модели.

Роботам было поручено извлекать металлические заготовки из контейнеров и устанавливать их на сварочные устройства. Средний производственный цикл составлял 84 секунды, из которых 37 секунд отводилось на загрузку деталей. Компания Figure AI сообщила, что точность их операций превысила 99%.

Роботы функционировали в условиях, аналогичных промышленным стандартам, по 10 часов в день, пять дней в неделю. Несмотря на выявленные проблемы с долговечностью, компания сочла проект успешным и объявила о разработке нового поколения роботов.