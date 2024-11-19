Открыта регистрация на один из самых масштабных хакатонов в России

Соревнование пройдет в рамках Форума инновационных центров (ФИЦ-2024) и организовано оператором научно-технологической деятельности шести действующих ИНТЦ – «Акселератором возможностей». Каждый из сорока запланированных кейсов мультихакатона связан с практической актуальной задачей, стоящей перед российскими компаниями.

По словам генерального директора «Акселератора возможностей» Максима Вожагова, единственное, что объединяет всех кейсодержателей — резидентство в ИНТЦ, поэтому у хакатона нет единого направления, что делает его открытым и широким.

«Резиденты ИНТЦ — это самые разные компании, и задачи у них разные по специфике и уровню сложности. Поэтому и диапазон кейсов по-настоящему большой — от базовых сценариев по работе с данными до проблем в сфере кибербезопасности. И мы уверены, что именно это делает наш хакатон уникальным — даже не его численность. Это такой мультихакатон для всех. Но есть и другой аспект. По сути, все эти несколько тысяч человек станут на это месяц сообществом — внесут свой вклад в развитие российской инновационной экономики, потому что будут одновременно помогать конкретным технологическим компаниям решить стоящие перед ними конкретные задачи. Думаю, это ощущение сотворчества, комьюнити дорогого стоит», — комментирует Вожагов.

В судейскую коллегию соревнования войдут представители компаний-кейсодержателей: USETECH, SENSE, IT ONE, FOGSTREAM, «Моя смена», «Код памяти», «Инновью», «Итерион», «БухЭксперт», «Элантех», INSIDIUM, «Сайберия Нова», «Клиника Фомина», «Консорциум ИНТЕГРА-С», Axenix, ISS, «ИНТЕРЮНИС-ИТ», Техпром, Бланк Лабс, Cosmic soft и другие.

Регистрация на всероссийский хакатон будет открыта до 26 ноября 2024 года.

Отборочный этап пройдет в онлайн-формате на российской платформе «ЗаводIT» с 29 ноября по 2 декабря текущего года. Финалисты попадут на очный этап и защитят свои решения на площадке кластера “Ломоносов” ИНТЦ МГУ “Воробьевы горы” в Москве 3 и 4 декабря.

Команды-победители будут объявлены на сцене ФИЦ-2024 в заключительный день проведения форума. Каждая из них получит чек в 200 000 рублей.

Техническим партнером мероприятия станет национальный видеохостинг RUTUBE, технологическим — Tenchat, HR-партнером – стаффинговая группа ANCOR, аналитическим — система оценки репутации СКАН-Интерфакс, коммуникационным — коммуникационное агентство Redline PR.