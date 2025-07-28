Haier представила человекоподобного робота-домработника HIVA

Новинка пока находится в стадии разработки, но уже впечатляет заявленными возможностями. Робот может похвастаться ростом в 165 см, весом в 70 кг и 44 степенями свободы. Он способен дотянуться как до пола, так и до объектов на высоте до 2 метров.

Передвигается HIVA с помощью колесной базы, а его манипуляторы позволяют взаимодействовать с бытовой техникой и предметами в доме.

На опубликованных Haier изображениях видно, как HIVA использует моющий пылесос, помогает с готовкой, взаимодействует со стиральной машиной, гладит, складывает и раскладывает одежду.