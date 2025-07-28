Наука и технологии
Опубликовано 28 июля 2025, 08:39
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Haier представила человекоподобного робота-домработника HIVA

Но все не так радужно, как кажется
Китайская компания Haier официально представила человекоподобного домашнего робота под названием HIVA, которого сама же называет «концом эпохи домашней рутины».
Haier представила человекоподобного робота-домработника HIVA
© ITHome

Новинка пока находится в стадии разработки, но уже впечатляет заявленными возможностями. Робот может похвастаться ростом в 165 см, весом в 70 кг и 44 степенями свободы. Он способен дотянуться как до пола, так и до объектов на высоте до 2 метров.

Передвигается HIVA с помощью колесной базы, а его манипуляторы позволяют взаимодействовать с бытовой техникой и предметами в доме.

На опубликованных Haier изображениях видно, как HIVA использует моющий пылесос, помогает с готовкой, взаимодействует со стиральной машиной, гладит, складывает и раскладывает одежду.

Haier представила человекоподобного робота-домработника HIVA
© ITHome

Однако производитель признает, что все эти действия пока выполняются под дистанционным управлением инженеров. Это необходимо для обучения модели в реальных условиях и накопления данных.

Проект стал частью стратегического партнерства между Haier и компанией Xingdong Jiyuan, заключённого в марте 2025 года. Помимо HIVA, в рамках AWE 2025 был также показан двуногий робот-помощник «Сяо Син» для умного дома.

Источник:ITHome
Автор:Булат Кармак
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