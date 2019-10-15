Harley-Davidson прекратил производство собственного электромотоцикла

Так, по словам производителя мотоциклов, в их первом электрическом транспортном средстве LiveWire были обнаружены определенные “отклонения от кондиции”, причем определение проблемы потребовало дополнительных проверок и анализа. По словам представителя компании, на данный момент проверка проходит в бодром темпе, но он пока не готов рассуждать о том, как скоро производитель возобновит сборку своего полностью электрического мотоцикла.

Напомним, что электромотоцикл LiveWire был оценен в 29 799 долларов, при этом предзаказ на устройство началось еще в январе 2019 года, правда лишь на территории США. Отгрузка же новой разработки компании началась в конце прошлого месяца и именно в этот момент и были обнаружены проблемы, которые привели к отмене производства.