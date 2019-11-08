Наука и технологии
Сегодня 14:05
Harley-Davidson разработал собственный электровелосипед
Вполне вероятно устройство поступит в продажу уже в следующем году
В сети появилась информация о том, что американский производитель мотоциклов Harley-Davidson представил публике прототип собственных электровелосипедов. Произошло это в рамках выставки EICMA 2019 в Милане.
На данный момент у новинки нет названия. Связано это с тем, что компания до сих пор занимается доработкой нового для себя проекта — так, представитель компании заявил, что Harley-Davidson “все еще оценивает возможности рынка и дорабатывает дизайн”. Но при этом производитель мотоциклов не отрицает возможности начала продаж собственного электровелосипеда уже в 2020 году.
На данный момент известно о трех велосипедах в фирменной линейке компании, а их максимальная скорость составит 25 км/ч, 32 км/ч и 45 км/ч. При этом по словам источника внутри самой компании, электровелосипеды будут стоить от 2,5 до 5 тыс долларов.