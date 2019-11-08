Harley-Davidson разработал собственный электровелосипед

На данный момент у новинки нет названия. Связано это с тем, что компания до сих пор занимается доработкой нового для себя проекта — так, представитель компании заявил, что Harley-Davidson “все еще оценивает возможности рынка и дорабатывает дизайн”. Но при этом производитель мотоциклов не отрицает возможности начала продаж собственного электровелосипеда уже в 2020 году.