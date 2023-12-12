Наука и технологии
10:34, 12 декабря 2023
1 мин.

HeadHunter решил запустить собственную соцсеть для делового общения

Но эти функции уже хорошо выполняет тот же Telegram

Сервис поиска работы HeadHunter намерен открыть собственную социальную сеть для делового общения и установления рабочих контактов, подобно американской LinkedIn, заблокированной в России в 2016 году за отказ локализовать данные российских пользователей.

HeadHunter решил запустить собственную соцсеть для делового общения

© Ferra.ru

Название российской рабочей соцсети — «Сетка». В запуск своей соцсети HeadHunter может вложить 1,5-2 млрд рублей.

При этом эксперты считают, что в «Сетке» нет особой нужды, так как, по сути, функции такого сервиса выполняют закрытые деловые сообщества в Telegram и на других площадках.

Новости партнеров
Новости партнеров