HeadHunter решил запустить собственную соцсеть для делового общения

10:34, 12 декабря 2023
1 мин.
HeadHunter решил запустить собственную соцсеть для делового общенияНо эти функции уже хорошо выполняет тот же Telegram
Сервис поиска работы HeadHunter намерен открыть собственную социальную сеть для делового общения и установления рабочих контактов, подобно американской LinkedIn, заблокированной в России в 2016 году за отказ локализовать данные российских пользователей.
© Ferra.ru
Название российской рабочей соцсети — «Сетка». В запуск своей соцсети HeadHunter может вложить 1,5-2 млрд рублей.
При этом эксперты считают, что в «Сетке» нет особой нужды, так как, по сути, функции такого сервиса выполняют закрытые деловые сообщества в Telegram и на других площадках.
Новости партнеров
Новости партнеров