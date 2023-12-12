HeadHunter решил запустить собственную соцсеть для делового общения

Название российской рабочей соцсети — «Сетка». В запуск своей соцсети HeadHunter может вложить 1,5-2 млрд рублей.

При этом эксперты считают, что в «Сетке» нет особой нужды, так как, по сути, функции такого сервиса выполняют закрытые деловые сообщества в Telegram и на других площадках.