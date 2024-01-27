Honda и General Motors запустили производство топливных элементов на водороде

FCSM, или «Производство систем топливных элементов», было создано в 2017 году, когда Honda была вынуждена снять с производства свою первую и единственную водородную модель Clarity. На заводе будут выпускать водородные топливные элементы, использующие в качестве топлива сжатый водород, а выбросы — только водяной пар.

Причём проблема не в востребованности водородного топлива самого по себе, а в том, что рынок не видит перспектив в этом из-за отсутствия заправочной инфраструктуры. Поэтому производители намерены предложить топливные элементы для будущих водородных грузовиков и строительной техники: по мысли инженеров, лучше строить водородные заправочные станции для транспортных средств, работающих в ограниченном пространстве и для локальных задач.

Недавно некоторые автопроизводители ухватились за эту технологию из-за её преимуществ при разработке большегрузных автомобилей и мобильных электрогенераторов. В этом видят и способ дальнейшего перехода от загрязняющих окружающую среду транспортных средств, работающих на газу.