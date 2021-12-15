Honda показала свои новые автомобили без дизайна

Первые две модели e:N EV создаются на основе кроссоверов Honda HR-V. В то время как эти модели уже близки к официальному старту продаж, Honda представила концепты трех других моделей электрокаров, которые еще находятся в разработке. Эти модели представляют следующее поколение электромобилей на базе архитектуры e:N - платформы, разработанной исключительно для серии e:N.