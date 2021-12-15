Honda показала свои новые автомобили без дизайна

Наука и технологии
Вчера в 23:02
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Honda показала свои новые автомобили без дизайнаНа манер Cybertruck
Компания Honda объявила, что планирует выпустить на китайских рынок пять новых электромобилей, дизайн которых напоминает Cybertruck компании Tesla. Выпуск первых двух моделей запланирован на 2022 год.
Первые две модели e:N EV создаются на основе кроссоверов Honda HR-V. В то время как эти модели уже близки к официальному старту продаж, Honda представила концепты трех других моделей электрокаров, которые еще находятся в разработке. Эти модели представляют следующее поколение электромобилей на базе архитектуры e:N - платформы, разработанной исключительно для серии e:N.
Электромобили будут производиться на новых заводах Dongfeng Honda и GAC Honda. Они имеют особенный дизайн, отличный от всего, что мы уже видели от Honda, и который напоминает Cybertruck производства Tesla.
Источник: Gizmochina