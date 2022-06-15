Honda представила электросамокат за 100 тысяч рублей

Видя, как растёт рынок электросамокатов, автопроизводитель Honda также решил зайти на него. Для этого японский гигант запустил дочернюю компанию — Striemo. Первым её устройством стал трёхколёсный электросамокат.

В первую очередь модель поступит в продажу в Японии — произойдёт это уже в 2022 году. В будущем планируется выход и на европейский рынок. Но экспансия намечена лишь на 2023 год.