Honda представила электросамокат за 100 тысяч рублей

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Honda представила электросамокат за 100 тысяч рублейДороговато, конечно
Электротранспорт становится всё более популярным по всему миру. В том числе это касается и самокатов.
Видя, как растёт рынок электросамокатов, автопроизводитель Honda также решил зайти на него. Для этого японский гигант запустил дочернюю компанию — Striemo. Первым её устройством стал трёхколёсный электросамокат.
В первую очередь модель поступит в продажу в Японии — произойдёт это уже в 2022 году. В будущем планируется выход и на европейский рынок. Но экспансия намечена лишь на 2023 год.
Пока что известно о цене первых 300 самокатов. Она составит 1900 долларов или около 107 тыс рублей.
Представители Honda заявили, что их новая продукция может похвастаться более высокой устойчивостью при езде на любых скоростях в сравнении с двухколёсными моделями. При этом его максимальная скорость — 25 км/ч, а дальность поездки от одного заряда — 30 км.