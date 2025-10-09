Honda создала устройство для превращения обуви в навигатор для незрячих

Система Ashirase обеспечивает безопасное передвижение по городу с помощью вибраций вместо звуковой обратной связи.

Эта система включает мобильное приложение и вибрирующий элемент, интегрированный в обувь и подключённый через Bluetooth. Тактильные сигналы помогают пользователю ориентироваться: вибрация спереди указывает на движение вперёд, вибрации сбоку — на повороты, а вибрации с обеих сторон означают остановку.

Идея создания системы пришла Ватару Чино после аварии, произошедшей с его близким человеком из-за отсутствия визуальных подсказок. Устройство Ashirase доступно в Японии по цене 54 000 иен, или $355.

Honda представила Ashirase в рамках своей инициативы «Ваша машина будущего», нацеленной на разработку технологий, улучшающих жизнь и безопасность людей. В будущем подобные устройства могут стать неотъемлемой частью «умных» городов.