Наука и технологии
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Honor начал продажи первого безрамочного фитнес-браслета на родине
По крайне приятной цене
В сети появилась информация о том, что бренд Honor наконец-то начал продажи первого безрамочного фитнес-браслета Honor Band 6 в Китае. На выбор покупателей представлено две версии: с NFC-модулем и без него. Разница в цене между ними составляет около 6 долларов.
Устройство получило 1.47-дюймовый AMOLED-дисплей, пульсометр (способный работать 24/7), а также пульсоксиметр. Вместе с тем, устройство способно мониторить сон пользователя, а также считать его активность в 10 встроенных в устройство видах тренировок. Интересной особенностью браслета является возможность автоматического распознавания вида тренировок — ради подобной функциональности многие в свое время покупали Apple Watch.
Также в Honor Band 6 имеется Bluetooth 5.0 и NFC-модуль. Время автономной работы браслета составляет около 14 дней. Цена новинки в версии без NFC составляет 38 долларов или 2,900 рублей, а версия с NFC-модулем оценена уже в 44 доллара или 3,361 рубль.