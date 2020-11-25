Honor обьявил скидки на смартфоны и ноутбуки во всех официальных магазинах России

Так, сэкономить 10 тысяч рублей можно на покупке флагмана Honor 30 Pro+. Причем со скидками предлагаются и другие модели флагманской линейки. В частности, на 8 тысяч дешевле доступен Honor 30 в модификации на 8/256 ГБ.

Также компания предлагает приобрести со скидкой в 9 тысяч рублей ноутбук Honor MagicBook Pro, который работает на базе процессора AMD Ryzen 5 3550H. Помимо прочего за покупку этого устройства предполагается подарок на выбор в виде фирменного рюкзака или беспроводной мыши.

На покупке игрового ноутбука HONOR HUNTER V700, построенного на базе процессора Intel Core i7-10750H, можно и вовсе сэкономить 32 тысячи рублей.

Ознакомиться с полным ассортиментом устройств, доступных по сниженной цене в рамках “Черной пятницы”, можно по этой ссылке.