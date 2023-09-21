Honor опровергли слухи о воссоединении с Huawei

17:58, 21 сентября 2023
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Honor опровергли слухи о воссоединении с HuaweiЭто исключено
Глава компании Honor Чжао Мин, отвечая на вопрос о возможном воссоединении с Huawei, исключил такую возможность.
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Мин заявил, что подобное «абсолютно невозможно». По его словам, в Honor ценят сотрудников и с уважением относятся к такому конкуренту, как Huawei. Но слияние двух корпораций исключено.
Мин рассказал, что когда встречаются два производителя электроники, есть два пути — объединиться или стать сильнейшими конкурентами. В случае объединения компания Honor была бы ослаблена. К тому же конкуренция двух крупных вендоров стимулирует рынок.