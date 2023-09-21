Honor опровергли слухи о воссоединении с Huawei

Мин заявил, что подобное «абсолютно невозможно». По его словам, в Honor ценят сотрудников и с уважением относятся к такому конкуренту, как Huawei. Но слияние двух корпораций исключено.

Мин рассказал, что когда встречаются два производителя электроники, есть два пути — объединиться или стать сильнейшими конкурентами. В случае объединения компания Honor была бы ослаблена. К тому же конкуренция двух крупных вендоров стимулирует рынок.