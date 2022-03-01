Honor представила первые в мире наушники со встроенным градусником

Новая возможность будет очень полезна в условиях пандемии COVID-19, рассказали представители бренда. Работает она достаточно просто — пользователю достаточно трижды коснуться устройства, чтобы оно начало отслеживать температуру. При этом наушники можно настроить таким образом, чтобы они предупреждали владельца, если что-то пойдёт не так.