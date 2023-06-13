Honor представила сверхдешёвые наушники с активным шумодавом и очисткой голоса во время звонков

Honor представила сверхдешёвые наушники с активным шумодавом и очисткой голоса во время звонковЕщё несколько лет назад за такое просили не менее $100
Компания Honor порадовала своих поклонников выпуском новых TWS-наушников Earbuds X5s.
Их главным преимуществом является доступная цена. Но это не единственная причина, почему стоит обратить внимание на данную модель.
Внутриканальные наушники Honor Earbuds X5s оснащены 10-мм динамиками, которые обеспечивают качественное звучание. В них есть активное шумоподавление с эффективностью до 30 дБ, а также режим прозрачности.
Более того, в наушниках присутствует электронный шумодав, который позволяет «очистить» голос при разговорах по телефону.
Корпус наушников Earbuds X5s защищён от пыли и влаги по стандарту IP54. Устройство также обладает функцией быстрого сопряжения со смартфонами Honor.
Одной из важных характеристик наушников является их высокая автономность. С чипом Bluetooth 5.3, Earbuds X5s могут работать до 9 часов без подзарядки, а с использованием комплектного кейса — до 35 часов.
На данный момент наушники Honor Earbuds X5s уже доступны для покупки в Китае по цене $16. О возможности приобретения этой модели в других регионах информация пока отсутствует.