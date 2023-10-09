Honor представит новые смарт-часы Watch 4 Pro уже 12 октября

В китайской соцсети Weibo появилась информация, согласно которой Magic Vs2 будет официально представлен уже 12 октября. На этом же мероприятии публике покажут и новые смарт-часы Watch 4 Pro.

Отметим, что о самих часах известно не так много. Куда больше информации о смартфоне — основной фишкой Magic Vs2, по всей видимости, станет его корпус. Предполагается, что он будет тоньше, чем у Vs, который уже имел довольно тонкий профиль 6,1 мм в развернутом состоянии.

Напомним, что новый складной флагман получил сертификацию на проводную зарядку мощностью 66 Вт, что соответствует стандартам других устройств Honor Magic V.