Honor продает ноутбуки, смартфоны и другие устройства со скидками

Так, со скидкой в 2 тысячи рублей можно приобрести модель Honor 30i. Помимо снижения цены компания также предусмотрела подарок на выбор: фитнес-трекер Band 5i, Band 5 или наушники Sport PRO AM66.

В то же время, сэкономить 3 тысячи рублей можно на покупке Honor 30S. Приобретая данную модель можно также рассчитывать на подарок в виде фирменной носимой электроники Honor.

А со скидкой в 5 тысяч рублей доступен смартфон Honor 30 Pro+. В качество подарка, помимо фитнес-трекера, можно выбрать беспроводные наушники или зарядку.

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