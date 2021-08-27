Honor раскрыл внешность еще неанонсированных «умных» часов

О технических особенностях грядущих устройств Honor не рассказал, однако в сеть уже просочились некоторые данные. В частности, ожидается, что часы получат AMOLED дисплей, инновационный восьмиканальный датчик измерения пульса, GPS, а также функцию съема ЭКГ. Предполагается, что время автономной работы составит порядка двух недель, а продавать Watch GS3 будут приблизительно за 200 долларов или порядка 14,8 тыс рублей.