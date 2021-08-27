Наука и технологии
Сегодня в 13:03

Honor раскрыл внешность еще неанонсированных «умных» часов

Watch GS3
Китайский бренд Honor решил до анонса раскрыть внешность своих новых “умных” часов Watch GS3.
Honor раскрыл внешность еще неанонсированных «умных» часов

Источники говорят о том, что часы будут представлены в трех вариантах — Voyager, Streamer Classic и Racing Edition. Внешность первого производитель решил оставить в секрете, однако Streamer Classic и Racing Edition показаны на качественных снимках (посмотреть их можно ниже).

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Honor Watch GS3 Streamer Classic

О технических особенностях грядущих устройств Honor не рассказал, однако в сеть уже просочились некоторые данные. В частности, ожидается, что часы получат AMOLED дисплей, инновационный восьмиканальный датчик измерения пульса, GPS, а также функцию съема ЭКГ. Предполагается, что время автономной работы составит порядка двух недель, а продавать Watch GS3 будут приблизительно за 200 долларов или порядка 14,8 тыс рублей.