Honor раскрыл внешность еще неанонсированных «умных» часов

Наука и технологии
Сегодня в 13:03
Honor раскрыл внешность еще неанонсированных «умных» часовWatch GS3
Китайский бренд Honor решил до анонса раскрыть внешность своих новых “умных” часов Watch GS3.
Источники говорят о том, что часы будут представлены в трех вариантах — Voyager, Streamer Classic и Racing Edition. Внешность первого производитель решил оставить в секрете, однако Streamer Classic и Racing Edition показаны на качественных снимках (посмотреть их можно ниже).
О технических особенностях грядущих устройств Honor не рассказал, однако в сеть уже просочились некоторые данные. В частности, ожидается, что часы получат AMOLED дисплей, инновационный восьмиканальный датчик измерения пульса, GPS, а также функцию съема ЭКГ. Предполагается, что время автономной работы составит порядка двух недель, а продавать Watch GS3 будут приблизительно за 200 долларов или порядка 14,8 тыс рублей.