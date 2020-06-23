Honor распродает фирменные устройства со скидками до 8 тысяч рублей

Так, сэкономить 8 тысяч рублей можно при покупке смартфона HONOR View 30 Pro. Кроме того, приобретая данную модель можно в подарок получить фирменный фитнес-трекер Honor Band 5 или же беспроводные наушники Honor Sport. Со скидкой в 5,5 тысяч рублей доступен флагманский HONOR 30 Pro+. Помимо смартфонов в распродаже представлены и другие фирменные устройства бренда, в число которых вошли ноутбуки HONOR MagicBook 14 и HONOR MagicBook 15, которые можно купить со скидкой 5 тыс рублей, а также Bluetooth-наушники HONOR Sport, которые продаются со скидкой 2,5 тыс рублей.

Акция продлится до 29 июня. Ознакомиться со всем ассортиментом устройств, участвующих в летней кампании, можно по этой ссылке.