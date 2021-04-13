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Honor распродает свои устройства в России со скидками до 16 тысяч рублей
До 18 апреля
Китайский бренд Honor запустил в своем официальном российском онлайн-магазине распродажу устройств со скидками до 16 тысяч рублей. Продлится она вплоть до 18 апреля.
Купить со скидками можно как смартфоны производителя, так и ноутбуки, “умные” часы, планшеты и прочие гаджеты. Максимальная скидка - 16 тысяч рублей - досталась игровому ноутбуку Honor Hunter. Кроме того, в подарок к нему компания дарит “умные” часы Watch ES или другой гаджет на выбор.
На 10 тысяч рублей упала цена на ноутбук MagicBook Pro. В подарок к нему можно получить Watch ES, беспроводные наушники Magic Earbuds или другой гаджет на выбор.
На 4 тысячи дешевле, в свою очередь, можно ухватить Honor 30 Pro+. В подарок можно получить часы Watch Magic.
Ознакомиться со всеми устройствами, участвующими в распродаже, можно по этой ссылке.