Honor распродает свои устройства в России со скидками до 16 тысяч рублей

Купить со скидками можно как смартфоны производителя, так и ноутбуки, “умные” часы, планшеты и прочие гаджеты. Максимальная скидка - 16 тысяч рублей - досталась игровому ноутбуку Honor Hunter. Кроме того, в подарок к нему компания дарит “умные” часы Watch ES или другой гаджет на выбор.

На 10 тысяч рублей упала цена на ноутбук MagicBook Pro. В подарок к нему можно получить Watch ES, беспроводные наушники Magic Earbuds или другой гаджет на выбор.

На 4 тысячи дешевле, в свою очередь, можно ухватить Honor 30 Pro+. В подарок можно получить часы Watch Magic.

Ознакомиться со всеми устройствами, участвующими в распродаже, можно по этой ссылке.