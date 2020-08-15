Honor распродает свои устройства в России со скидками до 9 тысяч рублей

Акция под названием “Снова в школу вместе с Honor” продлится две недели, а размер максимальной скидки на продукты, участвующие в ней, достигают 9 тысяч рублей. Для того, чтобы приобрести товар по специальной цене необходимо лишь добавить его в корзину - скидка применится автоматически. Кроме того, при покупке некоторых устройств доступны подарки.

Так, сэкономить 9 тысяч рублей можно на покупке ноутбука MagicBook Pro. Напомним, что в обычное время данная модель продается за 59 990 рублей. Также при покупке данного ноутбука покупателям доступен подарок на выбор: фирменный роутер Honor 3, беспроводная мышь, наушники или же фитнес-трекер Band 5.