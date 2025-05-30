Honor вложит $10 млрд в развитие ИИ

Honor уже начала активную работу в области роботов. В частности, фирма сотрудничала с китайским стартапом Unitree Robotics, помогая ему создать человекоподобного робота, который установил рекорд по скорости бега — 4 метра в секунду. Это достижение было представлено во время недавнего мероприятия в Шэньчжэне, посвященного запуску новых смартфонов Honor серии 400.

Новая стратегия Honor связана с усиливающейся конкуренцией на рынке Android-смартфонов. Чтобы выделиться, компания решила сделать ставку на технологии искусственного интеллекта и развивать робототехнику совместно с партнерами. В марте этого года руководство Honor анонсировало так называемый «план Honor Alpha», который предусматривает крупные инвестиции и превращение компании в полноценного игрока в области ИИ.