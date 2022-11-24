Honor выпустила аналог наушников AirPods Pro, но почти в четыре раза дешевле

Устройство представляет из себя вакуумные наушники с функцией активного шумоподавления. Это, а также общий внешний вид, делает их очень похожими на флагманские AirPods Pro от Apple.

Правда, в отличие от американского аналога, новинка Honor стоит почти в четыре раза дешевле — 70 долларов вместо 250 у Apple.