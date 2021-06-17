Honor выпустила недорогие беспроводные наушники с активным шумоподавлением

Новинка оборудована 10-мм драйверами, двойными микрофонами и Bluetooth 5.2. Отмечается, что система активного шумоподавления имеет прозрачный режим, благодаря чему пользователи могут возвращать окружающие звуки в случае нужды.

Работать без подзарядки и без активной системы шумоподавления Honor Earbuds 2 SE способны на протяжении 10 часов. Емкость аккумулятора зарядного кейса составляет 410 мАч, благодаря чему с подзарядкой новинка способна функционировать 32 часа. Причем 10 минут зарядки обеспечивают 4 часа прослушивания. Оценили Honor Earbuds 2 SE в 70 долларов или порядка 5 тыс рублей.