Honor запустил новогоднюю распродажу смартфонов, ноутбуков и прочих устройств

Со скидкой в 13 тысяч рублей можно приобрести ноутбук HONOR HUNTER V700 i7. Причем, по традиции, при покупке устройства производитель предлагает на выбор подарок.

Сэкономить 4 тысячи рублей, в свою очередь, можно на покупке “умных” часов HONOR Watch GS Pro.

На 5 тысяч дешевле можно купить смартфон HONOR 30 Pro+. При покупке этой модели также предусмотрен подарок на выбор.

Распродажа закончится 30 декабря. Ознакомиться со всеми устройствами, участвующими в ней, можно по этой ссылке.