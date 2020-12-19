Наука и технологии
Сегодня 11:35
Honor запустил новогоднюю распродажу смартфонов, ноутбуков и прочих устройств
Скидки до 13 тысяч рублей
Honor в очередной раз дарит возможность приобрести фирменные гаджеты со скидками. Так, китайский бренд запустил новогоднюю распродажу, в которой можно встретить как смартфоны, так и ноутбуки, “умные” часы и беспроводные наушники.
Со скидкой в 13 тысяч рублей можно приобрести ноутбук HONOR HUNTER V700 i7. Причем, по традиции, при покупке устройства производитель предлагает на выбор подарок.
Сэкономить 4 тысячи рублей, в свою очередь, можно на покупке “умных” часов HONOR Watch GS Pro.
На 5 тысяч дешевле можно купить смартфон HONOR 30 Pro+. При покупке этой модели также предусмотрен подарок на выбор.
Распродажа закончится 30 декабря. Ознакомиться со всеми устройствами, участвующими в ней, можно по этой ссылке.