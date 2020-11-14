Honor запустил распродажу со скидками до 50%

Четыре тысячи рублей можно сэкономить на покупке HONOR 10X Lite в модификации на 4 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти. Аппарат работает на базе восьмиядерного процессора Kirin 710A и оснащен энергоемким аккумулятором на 5000 мАч.

Со скидкой в семь тысяч рублей, в свою очередь, предлагается приобрести HONOR 30 Pro+ на 8 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней памяти. Смартфон получил восьмиядерный 5G-процессор Kirin 990, поддержку беспроводной зарядки SuperCharge на 27 Вт и аккумулятор на 4000 мАч. Причем за покупку этой модели предусмотрен подарок на выбор. Бесплатно можно получить беспроводную зарядку, фитнес-трекер или беспроводные наушники.

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