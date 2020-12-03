Honor запустил распродажу со скидками до 9 тысяч рублей

Так, со скидкой в 4 тысячи рублей можно приобрести HONOR 30. Причем при оформлении этой модели компания предоставляет подарок на выбор: часы HONOR Watch ES, стоимость которых, к слову, составляет 7 990 рублей, беспроводные наушники HONOR Magic Earbuds стоимостью 8 990 рублей или наушники HONOR Sport PRO.

Сэкономить 5 500 рублей можно на покупке HONOR 30 Pro+. В подарок предусмотрены те же аксессуары, что и предлагаются при покупке HONOR 30.

Со скидкой в 9 тысяч рублей, в свою очередь, можно приобрести ноутбук HONOR MagicBook Pro. Компания также предоставляет на выбор подарок, в виде рюкзака, фитнес-трекера, беспроводной мыши или наушников.

Ознакомиться со всеми устройствами, участвующими в распродаже, можно по этой ссылке