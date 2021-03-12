Honor запустил распродажу устройств со скидками до 16 тысяч рублей

Сэкономить 16 тысяч рублей предлагается на покупке игрового ноутбука Honor HUNTER V700 i7. Он получил процессор Intel Core i7-10750H 10-го поколения и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2060 c трассировкой лучей. Помимо прочего в подарок к покупке можно взять на выбор рюкзак, беспроводную мышь, браслет Honor Watch ES или роутер.

На 10 тысяч дешевле, в свою очередь, предлагается ноутбук MagicBook Pro i5. При покупке этой модели также предусмотрены подарки.

На 4 тысячи упала стоимость смартфона Honor 30 Pro+ в модификации на 8/256 ГБ.

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