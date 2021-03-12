Наука и технологии
Сегодня в 11:08
Honor запустил распродажу устройств со скидками до 16 тысяч рублей
От смартфонов до ноутбуков
В официальном онлайн-магазине Honor запущена распродажа устройств со скидками до 16 тысяч рублей. В распродаже участвуют смартфоны, ноутбуки, наушники и прочие гаджеты производителя.
Сэкономить 16 тысяч рублей предлагается на покупке игрового ноутбука Honor HUNTER V700 i7. Он получил процессор Intel Core i7-10750H 10-го поколения и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2060 c трассировкой лучей. Помимо прочего в подарок к покупке можно взять на выбор рюкзак, беспроводную мышь, браслет Honor Watch ES или роутер.
На 10 тысяч дешевле, в свою очередь, предлагается ноутбук MagicBook Pro i5. При покупке этой модели также предусмотрены подарки.
На 4 тысячи упала стоимость смартфона Honor 30 Pro+ в модификации на 8/256 ГБ.
Ознакомиться со всеми устройствами Honor, представленными в распродаже, можно по этой ссылке.