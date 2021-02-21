Honor запустил распродажу в честь 23 февраля с подарками за покупки

Так, сэкономить 4 тысячи рублей можно на покупке смартфона HONOR 30 Pro. Он оснащен 5G-чипом Kirin 990 и 8/256 ГБ памяти. В подарок можно получить беспроводные наушники HONOR Magic Earbuds, которые отдельно стоят 8 990 рублей или “умные” часы HONOR Watch ES.

На 16 тысяч дешевле продается ноутбук HONOR HUNTER V700 i7. Устройство работает на базе Intel Core™ i7-10750H 10-го поколения с дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2060 c трассировкой лучей. В подарок на выбор можно получить “умные” часы, роутер, рюкзак или беспроводную компьютерную мышь.

Ознакомиться со всеми устройствами, участвующими в распродаже, можно по этой ссылке.