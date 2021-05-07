Honor запустил весеннюю распродажу со скидками до 16 тысяч рублей

Сэкономить 14 тысяч рублей можно на покупке ноутбука HONOR HUNTER V700 i5. Работает эта модель на базе процессора Intel Core i7-10750H 10-го поколения. Ноутбук получил дискретную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2060 c трассировкой лучей, 16,1-дюймовый экран с частотой обновления 144 Гц и систему охлаждения Wind Valley.

На 10 тысяч дешевле, в свою очередь, можно ухватить 16,1-дюймовый ноутбук HONOR MagicBook Pro. Он работает на базе мобильных процессоров AMD Ryzen с графикой Radeon.

Ознакомиться со всеми устройствами, которые участвуют в распродаже, можно по этой ссылке.