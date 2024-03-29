Honor запустила таинственный обратный отсчет на официальном сайте

Обратный отсчет завершается в воскресенье, 31 марта, в полночь. Именно в этот момент мы узнаем, что такого интересного приготовил производитель.

Honor не оставила намёков относительно того, чего ждать. Учитывая, что дата не совпадает с 1 апреля, это явно не первоапрельская шутка. Что бы это ни было, компания решила придать анонсу особую интригу.