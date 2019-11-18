HP отказалась продаваться Xerox

”HP Inc. сегодня сообщила, что ее совет директоров единогласно отклонил сделанное корпорацией Xerox по собственной инициативе предложение приобрести компанию”, - указали представители компании в официальном сообщении.

Данное решение компании обусловлено несоответствующей, по мнению компании, стоимостью покупки. Об этом стало известно благодаря письму с отказом, которое HP направила главе Xerox Джону Висентину. Так, в данном обращении сообщается, что предложение Xerox о покупке компании за 33,5 млрд долларов “значительно недооценивает HP и не отвечает интересам ее акционеров”.