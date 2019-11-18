Наука и технологии
Сегодня 07:26
HP отказалась продаваться Xerox
Так как компанию недооценили
Напомним, что ранее была обнародована информация о том, что корпорация Xerox планирует приобрести производителя компьютеров и принтеров HP за 33,5 млрд долларов. Однако совет директоров HP решил не продавать компанию, сообщив об этом на официальном сайте компании.
”HP Inc. сегодня сообщила, что ее совет директоров единогласно отклонил сделанное корпорацией Xerox по собственной инициативе предложение приобрести компанию”, - указали представители компании в официальном сообщении.
Данное решение компании обусловлено несоответствующей, по мнению компании, стоимостью покупки. Об этом стало известно благодаря письму с отказом, которое HP направила главе Xerox Джону Висентину. Так, в данном обращении сообщается, что предложение Xerox о покупке компании за 33,5 млрд долларов “значительно недооценивает HP и не отвечает интересам ее акционеров”.