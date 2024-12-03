HP отложила ликвидацию российского юрлица до апреля 2025 года

Опубликовано 03 декабря 2024, 17:231 мин.
HP отложила ликвидацию российского юрлица до апреля 2025 годаКомпания запросила у суда ещё полгода
Российское подразделение американской компании Hewlett-Packard (HP Inc.) — ООО «ЭйчПи Инк» — подало ходатайство в суд о продлении срока ликвидации. В ходатайстве запрошено полгода.
Ликвидация российской «дочки» началась в ноябре 2023 года по собственной инициативе HP. Суд дал американскому производителю 1 год, но компания не уложилась в этот срок.
Для завершения ликвидации компании необходимо ещё полгода, суд удовлетворил ходатайство. Срок завершения ликвидации российского юрлица перенесён на 23 апреля 2025 года.