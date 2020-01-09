HP повторно отказалась от слияния с Xerox

”Мы повторяем, что основное внимание совет директоров HP уделяет обеспечению устойчивой выгоды для акционеров компании в долгосрочной перспективе. В вашем письме, датированном 6 января и посвященном финансированию, не затронут главный момент, который заключается в том, что предложение Xerox значительно ослабит позиции HP и потому не подлежит обсуждению”, — говорится в данном письме. При этом, по информации американского телеканала CNN, еще 6 января Xerox официально подтвердила HP наличие у нее 33 млрд долларов, необходимых компании при полноценном слиянии с HP. Также вместе с подтверждением было озвучено повторное предложение об объединении.

Самое забавное, что на сегодняшний день, согласно последним данным, рыночная капитализация Xerox, компании, которая хочет приобрести HP, составляет 7,7 млрд долларов, в то время как капитализация самой HP находится на уровне 30 млрд долларов.