HP сократит до 6000 рабочих мест в рамках реструктуризации

Сокращения затронут команды, отвечающие за разработку продуктов, внутренние операции и поддержку клиентов. По словам руководства, это позволит компании сэкономить около 1 миллиарда долларов в течение трех лет. Ранее, в феврале, HP уже уволила от 1000 до 2000 сотрудников в рамках предыдущего плана реструктуризации.

При этом компания ожидает роста затрат из-за увеличения цен на чипы памяти. Аналитики Morgan Stanley предупреждают, что повышенный спрос со стороны центров обработки данных может негативно сказаться на прибыли производителей электроники.