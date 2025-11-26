HP сократит до 6000 рабочих мест в рамках реструктуризации

Опубликовано 26 ноября 2025, 20:121 мин.
HP сократит до 6000 рабочих мест в рамках реструктуризацииКомпания нацелена на внедрение ИИ
Компания HP объявила о планах сократить от 4000 до 6000 сотрудников по всему миру к 2028 году. Эта мера является частью стратегии по оптимизации операций и активному внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ). Особое внимание уделяется развитию компьютеров с ИИ.
Сокращения затронут команды, отвечающие за разработку продуктов, внутренние операции и поддержку клиентов. По словам руководства, это позволит компании сэкономить около 1 миллиарда долларов в течение трех лет. Ранее, в феврале, HP уже уволила от 1000 до 2000 сотрудников в рамках предыдущего плана реструктуризации.
При этом компания ожидает роста затрат из-за увеличения цен на чипы памяти. Аналитики Morgan Stanley предупреждают, что повышенный спрос со стороны центров обработки данных может негативно сказаться на прибыли производителей электроники.