HP заподозрили в намеренном затягивании ответов службы поддержки

The Register сообщает, что в Великобритании, Ирландии, Франции, Германии и Италии покупателям будет сообщаться о 15-минутном времени ожидания в начале звонка. Цель этого — «активизация использования цифровых инструментов для самостоятельного решения проблем». Представители HP рекомендуют посетить их сайт поддержки для получения альтернативных вариантов решения вопроса и использовать «виртуального агента» для получения помощи через смартфон.

По словам обозревателя The Register, минимальное время ожидания означает, что клиентам может потребоваться больше времени, чтобы получить ответы на свои вопросы, что, как надеются в HP, побудит людей искать цифровые решения. «Это может быть частью усилий компании по увеличению эффективности своих цифровых каналов и уменьшению количества звонков в колл-центр», — отметил автор.

Но в соцсетях компании и во время звонков в саппорт люди жалуются на нежелание поддержки помогать, так как пользователям непонятен смысл ожидания от 15 минут.