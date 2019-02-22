HTC представила автономный шлем Vive Focus Plus премиум-класса

Компания HTC представила новый автономный шлем виртуальной реальности Vive Focus Plus. По словам производителя, это усовершенствованный шлем Vive Focus премиум-класса для корпоративных клиентов.

В комплект входят два ультразвуковых контроллера с шестью степенями свободы, оснащенных аналоговыми триггерами, чувствительными к степени нажатия.

Помимо этого, шлем оснащён такими профессиональными функциями, как режим «киоска» для демонстрации только нужных приложений, возможность управления взглядом, а также поддерживает инструменты администрирования, которые позволяют удаленно управлять и мониторить несколько устройств одновременно.

Также несколько изменился дизайн устройства и улучшилось визуальное качество благодаря новым объективам. Шлем основывается на процессоре Qualcomm Snapdragon 835, двойной камере и AMOLED-дисплее с разрешением 2880 x 1600 пикселей.

Шлем станет доступен для покупки во втором квартале 2019 года в 25 странах мира, с поддержкой 19 языков. Цена пока не объявлена.