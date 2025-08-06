NLWeb похожа на HTML, но предназначена для агентов искусственного интеллекта. Microsoft представила её на конференции Build весной 2025 года и активно развивает с помощью экспериментального режима Copilot в браузере Edge.

Оказалось, что NLWeb позволяет любому человеку, который знает URL-адрес, получить доступ к конфиденциальным данным, таким как пароли и учётные записи, с помощью неправильно введённого адреса. Причём это касается даже раскрытия токенов ИИ-агентов.

Гуань показал, как он смог скачать список системных паролей и получить доступ к ключам для работы с ИИ от Google и OpenAI. Эксперт подчеркнул, что хакеры, разумеется, умеют то же самое, и эта уязвимость могла бы позволить злоумышленникам использовать дополнительные серверы искусственного интеллекта бесплатно и незаметно.

После получения информации об уязвимости от Гуаня Центр безопасности Microsoft выпустил исправление для этой проблемы, но не опубликовал официальный отчёт о ней.

По словам Гуана, обычные пользователи не должны предпринимать никаких действий. Он также отметил, что ИИ развивается очень быстро, и грань между общением с ИИ и выполнением его команд может стать размытой.

«Сама суть NLWeb заключается в интерпретации естественного языка. Это стирает границы между пользовательским вводом и системными командами. В будущем злоумышленники могут создавать предложения, которые после анализа агентом преобразуются в пути к вредоносным файлам или действия», — рассказал Гуань.