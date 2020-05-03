Huami готовит умные "неубиваемые" часы Amazfit Ares

Сообщается, что Amazfit Ares будут представлять из себя усиленную модификацию часов T-Rex, которые, к слову, оборудованы по военному стандарту MIL-STD-810G. Что касается новинки, то ее, по предварительным данным, оснастят квадратным дисплеем диагональю 1,28", покрытым защитным стеклом Gorilla Glass. Amazfit Ares может получить водонепроницаемость до 5 атмосфер, датчик для отслеживания сердцебиения BioTracker PPG, а также модули GPS и ГЛОНАСС. Согласно данным источника, “неубивыемые” умные часы смогут выдержать практически любой случайный удар, а их корпус изготовлен из долговечного пластика.